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Çekmeköy’de kentsel dönüşüm süreci

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Giriş: 27.08.2023 08:59
İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Çekmeköy... Son 10 yılda üç bin beş yüz binanın yıkıldığı ilçedeki konut projelerinin yerinde dönüşümle hızla bitirilmesi hedefleniyor.
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