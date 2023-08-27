Çekmeköy’de kentsel dönüşüm süreci

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Çekmeköy... Son 10 yılda üç bin beş yüz binanın yıkıldığı ilçedeki konut projelerinin yerinde dönüşümle hızla bitirilmesi hedefleniyor.

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