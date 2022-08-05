05 Ağustos 2022, Cuma
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Çekmeköy'de hafriyat kamyonu devrildi: Kaza anı kamerada
Çekmeköy Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför yaralanırken, kamyonda bununan molozlar yola saçılarak Çekmeköy istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.