Çekmeköy’de dilencilik yapacağı yere araba ile taşınan dilenci kamerada

Çekmeköy’de tekerlekli sandalyeyle taşıdığı bir çocuğu kullanarak dilencilik yapan kişinin, dilencilik yaptığı yere otomobille götürüldüğü ve otomobilden inip hazırlandıktan sonra dilencilik yaptığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.