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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

DHA
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Giriş: 21.12.2021 09:39
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralananın olduğu öğrenildi. Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
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