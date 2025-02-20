Çekişmeli boşanma tarihe karışıyor! Boşanma davalarında yeni formül

Evliliklerini bitirmeye karar veren çiftler eğer anlaşmalı olarak boşanmıyorsa yani çekişmeli bir davaysa bu yıllarca sürebiliyor. Ve bu süreç her iki taraf için de çok yıpratıcı oluyor. İşte bunun yaşanmaması için yeni bir düzenleme hayata geçecek. Nafaka velayet gibi anlaşmazlığa bahis olan konular çiftlerin boşanma davası karara bağlandıktan sonra ayrı olarak ele alınacak.

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