07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çekici tepkisi! “Bu uygulamaya son verilsin” çağrısı
Çekici tepkisi! Bu uygulamaya son verilsin çağrısı

Çekici tepkisi! “Bu uygulamaya son verilsin” çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 12:17
Çekicilerle ilgili yıllardır büyüyen bir tartışma var. Sahibi gelmesine rağmen çekiciye yüklenen araçlar gördük daha önce. Hatta içinde insan varken çekilenleri de. Bir de çekiciye yüklenirken ciddi anlamda hasar verilen araçlar da var. Son örneği Van'da yaşandı. Yine tepki çekti uygulama ama bu kez o tepki tanıdık bir isimden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. O tepki sürücülerin de ortak sesi oldu aslında. Ortak çağrı bu uygulamaya son verilmesi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekici tepkisi! Bu uygulamaya son verilsin çağrısı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Çekici tepkisi! Bu uygulamaya son verilsin çağrısı
Çekici tepkisi! “Bu uygulamaya son verilsin” çağrısı
Süper hücre mi vuracak?
"Süper hücre" mi vuracak?
Lise eğitimi kaç yıl olacak?
Lise eğitimi kaç yıl olacak?
Tramvay yoluna giren sürücüye 38 bin 986 TL ceza
Tramvay yoluna giren sürücüye 38 bin 986 TL ceza
5G ile dijital hayatta yeni dönem
5G ile dijital hayatta yeni dönem
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Yangın çıkan evde felaket!
Yangın çıkan evde felaket!
Servis refüjdeki trafik levhasına çarptı!
Servis refüjdeki trafik levhasına çarptı!
İstanbul’da dolunay Ambarlı limanıyla görüntülendi
İstanbul'da dolunay Ambarlı limanıyla görüntülendi
İstanbul’da yağış etkili oldu! Trafik kilitlendi
İstanbul'da yağış etkili oldu! Trafik kilitlendi
Daha Fazla Video Göster