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Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı! Polis öfkeli sürücüyü zar zor ikna etti

Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı! Polis öfkeli sürücüyü zar zor ikna etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 21:46
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisine iş verilmediğini iddia eden çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakmaya çalıştı. Öfkeli çekici sürücüsünü polis ekipleri ikna etti. Sağlık ekiplerinin kontrolü için ambulansa bindirilen çekici şoförü daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı!
Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı!
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