18 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı! Polis öfkeli sürücüyü zar zor ikna etti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisine iş verilmediğini iddia eden çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakmaya çalıştı. Öfkeli çekici sürücüsünü polis ekipleri ikna etti. Sağlık ekiplerinin kontrolü için ambulansa bindirilen çekici şoförü daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.