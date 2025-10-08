Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Yenikent Mahallesi Ünye Akkuş-Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş istikametine seyir halinde ilerlemekte olan olan Cemil Arslan (43) idaresindeki 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen Osman Güler (43) yönetimindeki 52 ABD 358 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cemil Arslan, yol yardım aracı sürücüsü Osman Güler ve yol yardım aracında yolcu olarak bulunan Emirhan Sarıoğlu (24) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezineihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN