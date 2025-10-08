08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 22:31
Kaza, Yenikent Mahallesi Ünye Akkuş-Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş istikametine seyir halinde ilerlemekte olan olan Cemil Arslan (43) idaresindeki 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen Osman Güler (43) yönetimindeki 52 ABD 358 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cemil Arslan, yol yardım aracı sürücüsü Osman Güler ve yol yardım aracında yolcu olarak bulunan Emirhan Sarıoğlu (24) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezineihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Temizlik için gittiği evde taciz iddiası
Temizlik için gittiği evde taciz iddiası
Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayan zanlı yakalandı
Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayan zanlı yakalandı
Şarkıcı Güllü’nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Şarkıcı Güllü'nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Altında bir tarihi rekor daha!
Altında bir tarihi rekor daha!
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Samsun’da 9 katlı binanın çatı katında yangın
Samsun’da 9 katlı binanın çatı katında yangın
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi
"Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi"
Uludağ’da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Uludağ'da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Daha Fazla Video Göster