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Çayı yüzerek geçtiler! Aç kalan kurtlar...

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Giriş: 07.04.2022 16:18
Son dakika haberi... Elazığ'da yüzerek Maden çayını geçen kurtlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardahan'da da aç kalan kurtlar şehre indi. İşte o görüntüler...
Çayı yüzerek geçtiler! O anlar kamerada ÇAYI YÜZEREK GEÇTİLER! O ANLAR KAMERADA

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