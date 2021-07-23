Çaydaki hileyi nasıl anlarız?

Çay, evden iş yerine kadar hayatın her alanında en vazgeçilmez içeceklerinin başında geliyor. Hem muhabbetin hem de üzüntünün ortağı olan çayın çok tüketilmesi hileli çayların da piyasaya sürülmesine neden oluyor. Peki, çaydaki hile nasıl anlaşılır? İçtiğimiz çaydan nasıl emin olacağız?

Dünya üzerinde en fazla çay tüketen ülkelerin başında geliyoruz. Çay üreticisi de bir ülkeyiz, hal böyle olunca çay piyasasında hile de ön plana çıkıyor. Peki içtiğimiz çayın hileli olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Kahvaltının olmazsa olmazı, dost muhabbeti, misafirin ikramı çay hilecilerin hedefinde.

ÇAY TİRYAKİLERİ GIDA BOYALARIYLA ALDATILYOR

''Günde kaç bardak çay içiyorsunuz?'' sorusu yöneltilen vatandaşlar, ''Sayısını bilmiyorum, çay tiryakisiyim'', ''20 bardak içiyorum'' gibi yanıtlar verdi. Peki bu kadar çok çay tüketen tiryakiler çayın hileli olup olmadığını nasıl anlayacak?



ÇAYDAKİ HİLEYİ NASIL ANLARIZ?

Çaydaki hileyi anlamanın yolu çayın rengi, kokusu, yapraklarının şekli ve en önemlisi de soğuk su testi. Kuru çaydaki hileler gözle görülmüyor ancak bir bardak soğuk suya bir tutam kur çay eklediğinizde bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Eğer içinde birden renk veriyorsa bunun içinde gıda boyası vardır.