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Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!

DHA
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Giriş: 02.04.2022 18:50
Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmalarının 2. gününde acı haber geldi.
Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!
Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!
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