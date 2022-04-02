02 Nisan 2022, Cumartesi
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Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!
Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmalarının 2. gününde acı haber geldi.