Çay kanunu teklifi açıklaması: Üretici aleyhine bir düzenleme olmaz

Rize Ulusal Çay Konseyi'nin çay kanun teklifine yönelik tepkisine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Rize'de konuşan Yazıcı; uzun bir süredir teklif üzerinde çalışıldığını belirterek; Cumhurbaşkanımızın detaylı bir şekilde takip ettiği bir süreçte çay üreticisi aleyhine bir düzenlemenin söz konusu olamayacağını söyledi.

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