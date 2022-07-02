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Çay kanunu teklifi açıklaması: Üretici aleyhine bir düzenleme olmaz

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Giriş: 02.07.2022 15:30
Rize Ulusal Çay Konseyi'nin çay kanun teklifine yönelik tepkisine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Rize'de konuşan Yazıcı; uzun bir süredir teklif üzerinde çalışıldığını belirterek; Cumhurbaşkanımızın detaylı bir şekilde takip ettiği bir süreçte çay üreticisi aleyhine bir düzenlemenin söz konusu olamayacağını söyledi.
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