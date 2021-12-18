18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çay içmeye doymuyor... Günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor

Çay içmeye doymuyor... Günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 15:14
Gümüşhane’de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor. İnşaatlarda çalıştığı dönem ve askerlikten kalan alışkanlığını sürdüren Soydaş, muhabbet deminde olursa çay içmede sınır tanımadığını söyledi. Türkiye'de bir kültür ve yaşam biçimi olan çay denilince Gümüşhane'de akla Ömer Faruk Soydaş geliyor. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay içmede sınır tanımayan Soydaş, yine dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olan Türkiye'de en çok çay içen insanlardan birisi olarak biliniyor.

Merkeze bağlı Yenice köyünde çiftçilik yapan Soydaş'ın en büyük tutkusu çay içmek. Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş'ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.

İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini söyledi.

Köyde eşiyle birlikte yaşayan Soydaş, inşaatlarda çalıştığı dönemler ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hala sürdürdüğünü belirtti.

Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğunu dile getiren Soydaş, "Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğum oluyor. Muhabbet arasında saatlerde çay içtiğimiz var. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince evden gönderildi
Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince evden gönderildi
İstanbul’da güpegündüz oto hırsızlığı
İstanbul’da güpegündüz oto hırsızlığı
Eve gelmeyen kızını saçından böyle sürükledi
Eve gelmeyen kızını saçından böyle sürükledi
Ayda bebekten haber ver
Ayda bebekten haber ver
Katiline kapıyı böyle açmış... Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Katiline kapıyı böyle açmış... Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
18 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
18 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Kafeteryada dehşet anları kamerada: Park yeri yüzünden kurşun yağdırdı
Kafeteryada dehşet anları kamerada: Park yeri yüzünden kurşun yağdırdı
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!
İzmir’de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
İzmir'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
Cinnet getiren eski eş dehşet saçtı
Cinnet getiren eski eş dehşet saçtı
Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı
Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı
Sahtekarlar! Alırken aman dikkat
Sahtekarlar! Alırken aman dikkat
Daha Fazla Video Göster