Çay içmeye doymuyor... Günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor

Gümüşhane’de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor. İnşaatlarda çalıştığı dönem ve askerlikten kalan alışkanlığını sürdüren Soydaş, muhabbet deminde olursa çay içmede sınır tanımadığını söyledi.

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Türkiye'de bir kültür ve yaşam biçimi olan çay denilince Gümüşhane'de akla Ömer Faruk Soydaş geliyor. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay içmede sınır tanımayan Soydaş, yine dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olan Türkiye'de en çok çay içen insanlardan birisi olarak biliniyor.Merkeze bağlı Yenice köyünde çiftçilik yapan Soydaş'ın en büyük tutkusu çay içmek. Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş'ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini söyledi.Köyde eşiyle birlikte yaşayan Soydaş, inşaatlarda çalıştığı dönemler ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hala sürdürdüğünü belirtti.Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğunu dile getiren Soydaş, "Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğum oluyor. Muhabbet arasında saatlerde çay içtiğimiz var. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim" dedi.