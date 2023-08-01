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Çay içerken sırtına yorgun mermi isabet etti; o anlar kamerada

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Giriş: 01.08.2023 16:29
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden Hakan Mutlu (47), yaralandı. Mutlu?nun yaralandığı anlar, kameraya yansıdı.
Sırtına yorgun mermi isabet etti
Sırtına yorgun mermi isabet etti
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