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Çay içerken kurşunların hedefi oldu! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 15.04.2024 16:28
İstanbul Bağcılar'da motosikletli bir şahıs, çay ocağında oturan bir kişiye silahlı saldırı yaptı. Çay içtiği sırada kurşunların hedefi olan Ahmet F. bacağından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bağcılar'da motosikletli kasklı bir şüpheli çay ocağında oturan 1 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Ahmet F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Ahmet F., kardeşiyle çay ocağında oturduğu sırada yanına kasklı bir kişi geldi. Şüpheli, Ahmet F.'ye yakın mesafeden 3 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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