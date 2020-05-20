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Çay hasadı göçü! 20 binden fazla kişi Karadeniz'e doğru yola çıktı

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Giriş: 20.05.2020 11:38
Güncelleme:20.05.2020 11:53
Küresel salgında 'seyahat kısıtlaması' takılan çay üreticileri çıkan iznin ardından yollara düştü. Üç günlük zaman diliminde bölgeye yaklaşık 50 bin kişinin geleceği tahmin ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kalkınca çay üreticilerin yüzü güldü.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı.

İçişleri Bakanlığına başvurarak seyahat izni alan çay üreticileri gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı.

1 HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR

Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak.

Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak.

Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

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