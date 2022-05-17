17 Mayıs 2022, Salı
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Çay fırsatçısı market sahibinden skandal görüntüler! Rafları boşaltırken böyle yakalandı
Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper market sahibi, vatandaşlardan tarafından görüntülendi. Sosyal medyada ses getiren olayın hemen ardından market sahibine zabıta tarafından ceza kesildi.