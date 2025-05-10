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Çay demlemek isterken evini ve kendini yaktı!

Çay demlemek isterken evini ve kendini yaktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 21:32
Bingöl'de yaşayan Ali Besili'nin mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkışması faciaya dönüştü. Meydana gelen şiddetli patlama ve yangında ağır yaralanan Besili'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Olay anının şok edici detayları ortaya çıkarken, vatandaşları gaz kaçaklarına karşı uyaran yetkililer, "Bu ölümcül hataya düşmeyin" çağrısı yaptı. İşte yaşamını tehlikeye atan o anlar...
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Çay demlemek isterken evini ve kendini yaktı!
Çay demlemek isterken evini ve kendini yaktı!
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