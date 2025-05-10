Çay demlemek isterken evini ve kendini yaktı!

Bingöl'de yaşayan Ali Besili'nin mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkışması faciaya dönüştü. Meydana gelen şiddetli patlama ve yangında ağır yaralanan Besili'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Olay anının şok edici detayları ortaya çıkarken, vatandaşları gaz kaçaklarına karşı uyaran yetkililer, "Bu ölümcül hataya düşmeyin" çağrısı yaptı. İşte yaşamını tehlikeye atan o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN