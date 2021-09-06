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Çay bahçesinin sahiline ölü yunus balığı vurdu

DHA
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Giriş: 06.09.2021 09:18
Güncelleme:06.09.2021 10:14
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile yavru olduğu anlaşılan ölü yunus balığı vurdu. Gemlik ilçesindeki bir çay bahçesinin çalışanları sahilde bir yunus balığı olduğunu fark etti. Canlı olma ihtimaline karşı balığı görmeye giden çalışanlar, yavru olduğu anlaşılan balığın öldüğünü fark etti. Çay bahçesindeki yunusu gören küçük çocuk öldüğünü kabul etmek istemeyip onu sevmeye çalışınca duygusal anlar yaşandı. Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yunus balığını, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye aldı.
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