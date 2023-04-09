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Çatıyı yırtarak ahıra girdi! Tekeyi götürüp paramparça etti… Geriye sadece bunla kaldı

İHA
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Giriş: 09.04.2023 15:30
Tunceli'de keçilerin bulunduğu ahıra giren ayı bir tekeyi götürerek yedi. Tekesini ayıya kaptıran Tuncay Kalkan, bölgede çok sayıda ayı bulunduğunu belirterek konuya çözüm bulunmasını istedi. Tekeden geriye bakın neler kaldı...
Ahırdan kaçırıp yedi! Geriye bunlar kaldı AHIRDAN KAÇIRIP YEDİ! GERİYE BUNLAR KALDI

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