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Çatıdan düştü havada asılı kaldı! İtfaiye yardıma koştu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.07.2024 16:20
Son dakika yaşam haberleri… Kağıthane'de boru döşemek için çatıya çıkan bir adam ayağı kayınca düştü. İpe tutunarak hayatta kalan adamı itfaiye kurtardı.
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