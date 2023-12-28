Çatıda tehlikeli çalışma! Hiçbir önlem almadan iş yaptılar

İstanbul Kadıköy'de iki işçi 6 katlı binanın yıkımı öncesi çatıya çıktı. Önlem almadan çalışma yapan işçiler, canlarını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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