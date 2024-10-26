Çatıda mangal keyfi yangınla bitti!

İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katında mangal sebebiyle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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