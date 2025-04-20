Çatıda çıkan yangın evi sardı!

Yangın, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, evin çatı katında ciddi hasara yol açarken, yangın sırasında evde bulunan aile büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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