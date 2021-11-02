Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı. Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1’i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yangın, saat 01:45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu.Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı. Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.