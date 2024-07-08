Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye merdiveni ile indirilerek tedavi altına alındı.

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