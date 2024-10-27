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Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü

Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 16:08
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından güçlükle kontrol altına alındı.
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