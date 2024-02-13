13 Şubat 2024, Salı
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Çatalca’da TEM otoyolunda seyir halindeki araç alev alev yandı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı
Çatalca-Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç aniden arızalandı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektiği anda araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Dumanlar yolu kaplarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.