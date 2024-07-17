Çatalca'da kenevir yetiştiriciliği operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi. 1'i kadın 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 946 bin lira, 357 dolar, 115 Euro, 145 pound sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın ile 2 av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.

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