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Çatalca’da eğitim uçağı pistten çıktı

Çatalca’da eğitim uçağı pistten çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 03.09.2024 11:42
Hazerfan Havalimanı’nda iniş takımları kırılan eğitim uçağı pistten çıktı. Son detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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Eğitim uçağı pistten çıktı
Eğitim uçağı pistten çıktı
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