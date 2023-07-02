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Çatalca’da buğday tarlasında yangın

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Giriş: 02.07.2023 20:10
Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yanan arazi havadan da görüntülendi.
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Çatalca’da buğday tarlasında yangın
Çatalca’da buğday tarlasında yangın
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