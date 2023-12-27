27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çatalca’da başıboş köpek sorunu! Köy halkı sokağa çıkamaz oldu

Çatalca’da başıboş köpek sorunu! Köy halkı sokağa çıkamaz oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 12:50
Başıboş sokak köpekleri uzun süredir tartışma konusu. Öyle ki Çatalca Akalan Köyü’nün de bitmeyen sorunu oldu. Köyün sokakları güvensiz ve tek başına yürünemez bir hale geldi. Hatta köy halkı için deyim yerindeyse köpekler artık bir kabus.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kafede hesabı ödemeden kaçan çift kamerada
Kafede hesabı ödemeden kaçan çift kamerada
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı
Köy halkı sokağa çıkamaz oldu
Köy halkı sokağa çıkamaz oldu
Liseli genç kız, traktörün altında kaldı
Liseli genç kız, traktörün altında kaldı
Atıklar sanat eserlerine dönüşüyor!
Atıklar sanat eserlerine dönüşüyor!
Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Yeni yıl öncesi gıda denetimi
Yeni yıl öncesi gıda denetimi
Sahte şarj nasıl anlaşılır?
Sahte şarj nasıl anlaşılır?
Sabırsız sürücü temizlik işçisine saldırdı
Sabırsız sürücü temizlik işçisine saldırdı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi yakalandı
Dünya 2024’e Adana 2025’e!
Dünya 2024’e Adana 2025’e!
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
Daha Fazla Video Göster