Çatalca’da başıboş köpek sorunu! Köy halkı sokağa çıkamaz oldu

Başıboş sokak köpekleri uzun süredir tartışma konusu. Öyle ki Çatalca Akalan Köyü’nün de bitmeyen sorunu oldu. Köyün sokakları güvensiz ve tek başına yürünemez bir hale geldi. Hatta köy halkı için deyim yerindeyse köpekler artık bir kabus.

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