Çatalca'da adamı darp edip parasını çalan 3 şüpheli yakalandı

Çatalca'da bir şahsı darp edip, aracına zarar veren ardından da parasını çalıp kayıplara karışan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.