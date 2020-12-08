08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çatalca halkının köpek isyanı

Çatalca halkının köpek isyanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2020 12:53
Güncelleme:08.12.2020 13:02
İstanbul'un farklı ilçelerinden her gün onlarca köpek çatalcanın ormanlık alanlarına bırakılıyor. İddiaya göre köpek bırakanların arasında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. Hem Çatalca Belediyesi hem de Çatalca halkı isyanda. Detaylar haberimizde...

İstanbul'un farklı ilçelerinden her gün onlarca köpek çatalcanın ormanlık alanlarına bırakılıyor. İddiaya göre köpek bırakanların arasında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. Hem Çatalca Belediyesi hem de Çatalca halkı isyanda.

İstanbulda pitbull dehşeti: İki köpeği resmen ağzından aldılar İSTANBUL'DA PİTBULL DEHŞETİ: İKİ KÖPEĞİ RESMEN "AĞZINDAN ALDILAR"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çatalca halkının köpek isyanı
Çatalca halkının köpek isyanı
Park halindeki araca böyle saldırdı
Park halindeki araca böyle saldırdı
O bölgede yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
O bölgede yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
Yapılandırmada büyük fırsat
Yapılandırmada büyük fırsat
Kafeye dalıp tezgaha sıçradı
Kafeye dalıp tezgaha sıçradı
İstanbullulara metrobüs zulmü!
İstanbullulara metrobüs zulmü!
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da pitbull dehşeti
İstanbul'da pitbull dehşeti
Keşfedilmeyi bekliyor! Karadeniz'in 'Kapadokya'sı
Keşfedilmeyi bekliyor! Karadeniz'in 'Kapadokya'sı
Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza!
Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza!
İstanbul'da düşüş yaşanan ilçeler
İstanbul'da düşüş yaşanan ilçeler
Korkutan görüntü! Pes dedirtti
Korkutan görüntü! Pes dedirtti
Daha Fazla Video Göster