Çatalca halkının köpek isyanı

İstanbul'un farklı ilçelerinden her gün onlarca köpek çatalcanın ormanlık alanlarına bırakılıyor. İddiaya göre köpek bırakanların arasında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. Hem Çatalca Belediyesi hem de Çatalca halkı isyanda. Detaylar haberimizde...

İstanbul'un farklı ilçelerinden her gün onlarca köpek çatalcanın ormanlık alanlarına bırakılıyor. İddiaya göre köpek bırakanların arasında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. Hem Çatalca Belediyesi hem de Çatalca halkı isyanda.