Casus ev aletleri! Kapı zilleri, televizyonlar ve daha fazlası…

Evinizdeki elektronik eşyalar casusluk yapıyor olabilir. Kapı zilleri, akıllı hoparlörler, televizyonlar gibi birçok ev eşyası, özel verileri toplayıp Google ve Tiktok gibi firmalarla paylaştığı ortaya çıktı.

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