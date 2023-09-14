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Casus ev aletleri! Kapı zilleri, televizyonlar ve daha fazlası…

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 16:55
Evinizdeki elektronik eşyalar casusluk yapıyor olabilir. Kapı zilleri, akıllı hoparlörler, televizyonlar gibi birçok ev eşyası, özel verileri toplayıp Google ve Tiktok gibi firmalarla paylaştığı ortaya çıktı.
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