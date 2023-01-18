18 Ocak 2023, Çarşamba
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Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! İşte şartlar... | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bekçi adaylarında aranan özellikler sıralandı. İşte çarşı ve mahalle bekçisi alımı için izlenilmesi gereken başvuru yolu...