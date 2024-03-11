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Çarşı pazarda Ramazan alışverişi! En çok talep gören hurma ve zeytin

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:42
Ramazan'da iftar ve sahur ihtiyaçları için vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Anadolu'da Ramazan hazırlığına dair görüntüleri A Haber muhabirleri ekrana taşıdı.
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi!
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi!
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