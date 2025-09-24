Çarpmanın etkisiyle taklalar attı sonra ayağa kalktı! O anlar kamerada

Amasya’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünü başına taktığı kask kurtardı. Havada takla atıp başını da yere çarpan motosikletli kaskı sayesinde hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

