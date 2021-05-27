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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı

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Giriş: 27.05.2021 14:00
Güncelleme:27.05.2021 14:05
Medeniyetlerin başkenti İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle turistlerin en çok görmek istediği şehirlerden biri oldu. İngiltere merkezli bir seyahat sitesinin yaptığı araştırma bu gerçeği ortaya koydu. Turistlerin altı ay içinde en çok ziyaret etmek istedikleri kentler arasında İstanbul yer aldı. Paris, Roma ve New York gibi şehirleri geride bırakan İstanbul, binlerce kişinin katıldığı ankette turistlerin gözdesi olmayı başardı. Meksika'nın başkenti Meksiko ile zirvede yer alan İstanbul, salgının zayıflamasıyla birlikte yoğun bir ilgi görecek. İngiltere'den gelen son verilere göre ise Türkiye turlarına İspanya ve İtalya gibi rotaların önünde yer alıyor.
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