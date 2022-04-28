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Çapkın dükkanın müdavimi oldu

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Giriş: 28.04.2022 14:02
İlginç bir dostluğun hikayesi... İstanbul Bağdat Caddesi'nde butik işleten Arzu Sağır ile "Çapkın" adını verdiği martının dostluğu, görenleri hayrete düşürüyor. "Çapkın" gökyüzünde kanat çırpmaktan çok Arzu hanımın dükkanında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Kedi maması yiyor ve Arzu hanımın komutlarına evcil hayvan gibi uyuyor.
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