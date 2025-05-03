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Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı: Gören bir daha bakıyor

Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı: Gören bir daha bakıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 22:06
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli kaporta ustası Ramazan Şentürk, çapa makinesi motoru kullanarak 15 günde klasik görünümlü otomobil yaptı. Vatandaşların ilgiyle aracına baktıklarını dile getiren, "Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor. El yapımı olduğuna inandıramıyorum. Başka bir arabadan bozma zannediyorlar. Ama öyle değil. Her noktasında kendi emeğim var" dedi.
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Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı: Gören bir daha bakıyor
Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı!
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