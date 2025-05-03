03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı: Gören bir daha bakıyor
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli kaporta ustası Ramazan Şentürk, çapa makinesi motoru kullanarak 15 günde klasik görünümlü otomobil yaptı. Vatandaşların ilgiyle aracına baktıklarını dile getiren, "Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor. El yapımı olduğuna inandıramıyorum. Başka bir arabadan bozma zannediyorlar. Ama öyle değil. Her noktasında kendi emeğim var" dedi.