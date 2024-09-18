Çantasını çalan hırsızı aracıyla ezdi!

İtalya'nın konuştuğu haber var sırada. Ünlü bir iş kadını çantasını çaldırdı. Peşine düştüğü hırsızı aracıyla 4 kez çarparak öldürdü. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

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