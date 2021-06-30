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Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

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Giriş: 30.06.2021 09:52
İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu.
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