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Cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2021 09:09
Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Müslüme’nin aile fertlerinden bir kişi tutuklandı
Müslüme'nin aile fertlerinden bir kişi tutuklandı
Cansız bedeni bulunan Müslüme’nin dedesi tutuklandı!
Cansız bedeni bulunan Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
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