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Cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme hakkında Başkan Ünüvar: İp uçları mutlaka var, Devletimiz bu olayı aydınlatacaktır

İHA
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Giriş: 19.11.2021 16:50
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirterek, "Elbette şu anda ip uçları mutlaka var. İnşallah devletimiz bu olayı da aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.
Ünüvar: İp uçları mutlaka var, Devletimiz bu olayı aydınlatacaktır
Ünüvar: İp uçları mutlaka var, Devletimiz bu olayı aydınlatacaktır
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