Canlı yayında tehcir anları! Gazze’den zorunlu göç

Katil İsrail Gazze’ye yönelik bombardımanı şiddetlenerek artıyor. Gazze’nin kuzeyinde yaşayan insanlar İsrail’in ateşe ara ilan ettiği saatlerde göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü İsrail Gazze’nin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmadı ve artık sivillerin sığınacağı bir yer kalmadı.

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