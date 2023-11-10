10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Canlı yayında tehcir anları! Gazze’den zorunlu göç

Canlı yayında tehcir anları! Gazze’den zorunlu göç

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2023 14:16
Katil İsrail Gazze’ye yönelik bombardımanı şiddetlenerek artıyor. Gazze’nin kuzeyinde yaşayan insanlar İsrail’in ateşe ara ilan ettiği saatlerde göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü İsrail Gazze’nin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmadı ve artık sivillerin sığınacağı bir yer kalmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında tehcir anları!
Canlı yayında tehcir anları!
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz
Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
3 ilimizde kar yağışı başladı
3 ilimizde kar yağışı başladı
Katliamın gölgesinde 5. cuma
Katliamın gölgesinde 5. cuma
Gazze’nin çelik yürekli büyük çocukları
Gazze'nin çelik yürekli büyük çocukları
Bursa’da korkunç kaza!
Bursa'da korkunç kaza!
İstanbul’da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
Gazzeli tıp öğrencesi: Hala hayattayız
Gazzeli tıp öğrencesi: Hala hayattayız
Öldükten sonra hayali gerçek oldu!
Öldükten sonra hayali gerçek oldu!
Okula giden çocuğun korkusu!
Okula giden çocuğun korkusu!
İsrail zulmü her yerde! Genç kıza taciz
İsrail zulmü her yerde! Genç kıza taciz
Daha Fazla Video Göster