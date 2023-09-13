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Canlı yayında kontrollü yıkım

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Giriş: 13.09.2023 14:01
2 milyon 522 bin 294 binanın hasarlı olduğu belirlendi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İşte canlı yayında yıkım anı…
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