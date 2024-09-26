26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Canlı yayında cinayet itirafı! Anne ve sevgili gözaltında

Canlı yayında cinayet itirafı! Anne ve sevgili gözaltında

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 09:16
Gaziantep'li 4 kardeş, Müge Anlı'nın programına katılmış babalarını annelerinin öldürmüş olabileceğini öne sürmüştü. Cinayetin tanığı olarak da diğer kardeşlerini göstermişlerdi. Bu iddianın kilit ismi olan kardeş konuştu. Cinayet iddiasını canlı yayında doğruladı. Bakın neler neler anlattı ve sonrasında neler yaşandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor
Kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Otomobiliyle denize düşen mühendis öldü
Otomobiliyle denize düşen mühendis öldü
Sahiller kum zambaklarıyla doldu
Sahiller kum zambaklarıyla doldu
Doğdukları hastaneye doktor olarak atandılar
Doğdukları hastaneye doktor olarak atandılar
Canlı yayında cinayet itirafı!
Canlı yayında cinayet itirafı!
Aylık 100 bin lira kazanıyorlar: Onlar taşın sanatkarları
Aylık 100 bin lira kazanıyorlar: Onlar taşın sanatkarları
Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi
Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi
Tarım işçileri ve göçerlere sağlık hizmeti
Tarım işçileri ve göçerlere sağlık hizmeti
İstanbul’da araç merdivenlerde asılı kaldı
İstanbul’da araç merdivenlerde asılı kaldı
Yılmazlar suç örgütüne Kuyu operasyonu
"Yılmazlar" suç örgütüne Kuyu operasyonu
Ülke genelinde bugün hava nasıl?
Ülke genelinde bugün hava nasıl?
Daha Fazla Video Göster