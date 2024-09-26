26 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Canlı yayında cinayet itirafı! Anne ve sevgili gözaltında
Gaziantep'li 4 kardeş, Müge Anlı'nın programına katılmış babalarını annelerinin öldürmüş olabileceğini öne sürmüştü. Cinayetin tanığı olarak da diğer kardeşlerini göstermişlerdi. Bu iddianın kilit ismi olan kardeş konuştu. Cinayet iddiasını canlı yayında doğruladı. Bakın neler neler anlattı ve sonrasında neler yaşandı.