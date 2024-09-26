Canlı yayında cinayet itirafı! Anne ve sevgili gözaltında

Gaziantep'li 4 kardeş, Müge Anlı'nın programına katılmış babalarını annelerinin öldürmüş olabileceğini öne sürmüştü. Cinayetin tanığı olarak da diğer kardeşlerini göstermişlerdi. Bu iddianın kilit ismi olan kardeş konuştu. Cinayet iddiasını canlı yayında doğruladı. Bakın neler neler anlattı ve sonrasında neler yaşandı.

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