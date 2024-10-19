19 Ekim 2024, Cumartesi
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Canlı yayın yaparak göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler cezaevine teslim edildi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden 21 Temmuz 2024 tarihinde canlı yayın yaparak göçmenleri adresine teslim ettiğini bildiren organizatörler cezaevine teslim edildi.