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Canlı yayın yaparak göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler cezaevine teslim edildi

Canlı yayın yaparak göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler cezaevine teslim edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 17:45
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden 21 Temmuz 2024 tarihinde canlı yayın yaparak göçmenleri adresine teslim ettiğini bildiren organizatörler cezaevine teslim edildi.
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