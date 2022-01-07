07 Ocak 2022, Cuma
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Canlı canlı mezara gömdüler o anlar kamerada! O görüntüler sadece A Haber'de
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, o görüntülere A Haber ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.